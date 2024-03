Interessante Signale bei Assicurazioni Generali SPA!

Der Aktienkurs von Assicurazioni Generali Spa verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 68,04 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche eine Outperformance von +68,04 Prozent darstellt. Insgesamt erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund seiner Überperformance in diesem Bereich. Im Vergleich dazu erzielte der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, wobei Assicurazioni Generali Spa 68,04 Prozent über diesem Durchschnittswert lag.

In Bezug auf die Dividende liegt Assicurazioni Generali Spa mit einer Ausschüttung von 2,47 % über dem Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche (0 %). Dies ist eine Differenz von 2,47 Prozentpunkten und führt zur Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Assicurazioni Generali Spa-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 19,46 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 22,73 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +16,8 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem Wert von 21 EUR eine Abweichung von +8,24 Prozent und führt ebenfalls zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird Assicurazioni Generali Spa anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 12 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI einen Wert von 13,48, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zur "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Assicurazioni Generali Spa eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.