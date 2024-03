Interessante Signale bei Apple!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 28 Analysten Bewertungen für die Apple-Aktie abgegeben. Davon waren 20 Bewertungen "Gut", 8 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt ein "Gut"-Rating für die Apple-Aktie. Kurzfristig, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Gut". In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als "Gut" ein, 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Die durchschnittliche Prognose der Analysten ergab ein Kursziel von 206,07 USD, was einem Aufwärtspotential von 14,7 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 179,66 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die Diskussionen rund um Apple auf Plattformen der sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung hin. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Insgesamt wurden acht positive Handelssignale ermittelt, was zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt.

Bei der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Apple-Aktie sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie auch auf dieser Grundlage als "Neutral" eingestuft.

Apple kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Apple jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Apple-Analyse.

Apple: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...