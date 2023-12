Interessante Signale bei Aperam!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Aperam als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Kursbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aperam-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 17,2 und für den RSI25 von 18,11. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Empfehlung und zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich konnte Aperam in den letzten 12 Monaten eine Performance von 97 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien in der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt keine Veränderung gezeigt haben. Dies bedeutet eine Outperformance von +97 Prozent im Branchenvergleich für Aperam. Auch im Sektor "Materialien" lag die Rendite von Aperam mit 97 Prozent über dem Durchschnitt. In beiden Bereichen führt dies zu einem "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aperam liegt bei 8,78 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau". Auch in diesem Bereich erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende ist Aperam mit einer Ausschüttung von 3,89 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (0 %) höher zu bewerten. Die Differenz von 3,89 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung von "Gut".