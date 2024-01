Interessante Signale bei Anglo American!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

In den sozialen Medien herrscht eine positive Stimmung gegenüber Anglo American, wie aus einer Diskussion hervorgeht. In den letzten Tagen überwogen die positiven Meinungen der Marktteilnehmer. Lediglich an einem Tag war die Stimmung negativ und an vier Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Anglo American daher eine "Gut"-Einschätzung. Obwohl Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Handelssignale berechnet haben, zeigte die Mehrheit eine negative Richtung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führte. Insgesamt wird der Anlegerstimmung für Anglo American ein "Neutral"-Rating vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Anglo American beträgt derzeit 8 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Anglo American daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende liegt Anglo American mit einer Ausschüttung von 5,16 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8,85 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da die Differenz 3,68 Prozentpunkte beträgt.

Analysten bewerten die Aktie von Anglo American langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 4 positive und 4 neutrale Bewertungen, während keine schlechte Bewertung vorlag. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut"-Titel betrachtet, da im zurückliegenden Monat 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2601 GBP, was einer Erwartung von 31,99 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben.