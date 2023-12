Interessante Signale bei Angkor Resources!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

In den letzten Wochen konnte bei Angkor eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen aufzeigen. Daher wird das Sentiment als "Gut" bewertet. Auch die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen, weshalb auch dies mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Angkor daher in diesem Bereich ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Angkor-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,08 CAD lag. Der letzte Schlusskurs (0,09 CAD) weicht somit um +12,5 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe zum Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Angkor-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt bei "Gut" liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Angkor liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,33, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung "Neutral" führt.