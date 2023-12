Interessante Signale bei Amerco!

Weitere Suchergebnisse zu "Amerco":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für U-haul, sieht man, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 14,53 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 20,02 liegt. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie.

In den vergangenen zwölf Monaten haben Analysten U-haul mit 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 0 USD, was angesichts des letzten Schlusskurses von 63,97 USD eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden schüttet U-haul derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 57,38 USD, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 54,64 USD liegt. In beiden Fällen liegt der letzte Schlusskurs darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält U-haul auf Basis der verschiedenen Analysen eine Gesamtbewertung von "Gut".