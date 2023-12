Interessante Signale bei Albany!

Der Aktienkurs von Albany im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industriebereich hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -12,5 Prozent erwirtschaftet, was mehr als 160 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Maschinenbranche, die eine mittlere Rendite von 241,16 Prozent erzielt hat, liegt Albany mit einer Rendite von 253,66 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Albany veröffentlicht. In den letzten Tagen wurde jedoch vermehrt über negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Albany als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 43, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für den Zeitraum von 25 Tagen eine "Gut"-Einstufung von 23,54 ergibt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Aktienkurs von Albany derzeit um +12,05 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) bei 98,22 USD. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt der Kurs um +9,89 Prozent über dem GD200, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.