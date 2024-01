Interessante Signale bei Akatsuki Eazima!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die Aktie von Akatsuki Eazima wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in letzter Zeit unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Akatsuki Eazima-Aktie beträgt 19, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Insgesamt wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen keine Über- oder Unterkäufe an und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1383,36 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1561 JPY liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen einen positiven Abstand und werden daher ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Akatsuki Eazima spiegeln vor allem neutrale Themen wider, was zu einer neutralen Einschätzung durch die Redaktion führt.

Zusammenfassend wird die Aktie von Akatsuki Eazima als insgesamt "Neutral" bewertet, basierend auf der Diskussionsintensität, dem RSI und der technischen Analyse.