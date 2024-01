Interessante Signale bei Agios!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Agios zweimal mit "Gut" bewertet, während sie keine neutralen oder schlechten Bewertungen abgegeben haben. Langfristig wird dem Titel daher von institutioneller Seite aus ein "Gut" Rating verliehen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Agios aus dem letzten Monat. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 24,45 USD im Blick und erwarten eine Entwicklung von 67,69 Prozent, wobei das mittlere Kursziel bei 41 USD liegt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer Bewertung durch institutionelle Analysten auf der Stufe "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche Biotechnologie schüttet Agios eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,49 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Agios ist überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Biotechnologie" erzielte Agios in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,7 Prozent, während durchschnittlich eine Steigerung um 20,11 Prozent verzeichnet wurde, was einer Underperformance von -38,81 Prozent entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 24,93 Prozent, und Agios lag 43,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.