Interessante Signale bei Agenus /DE!

Die Aktie der Agenus wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten wurden 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Es wurden keine aktualisierten Bewertungen im letzten Monat veröffentlicht. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 8 USD, was einer Erwartung von 925,64 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 0,78 USD liegt. Insgesamt ergibt sich daher die Bewertung "Gut" basierend auf den Schätzungen der Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Agenus derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1,31 USD, was einer Abweichung von -40,46 Prozent vom aktuellen Aktienkurs (0,78 USD) entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 0,79 USD, was einer Abweichung von -1,27 Prozent entspricht. Insgesamt resultiert daraus eine Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Auch in den Kommentaren und Wortmeldungen wurde vorwiegend positiv über den Wert gesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie eine Rendite von -67,49 Prozent erzielt, was 80,11 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 20,25 Prozent, was bedeutet, dass Agenus aktuell 87,74 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

