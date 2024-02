Interessante Signale bei Adyen Parts Sociales!

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen NV":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der aktuelle RSI-Wert für Adyen liegt bei 43, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 26,55, was eine positive Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt und somit zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Adyen derzeit bei 1166,13 EUR verläuft. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da der Aktienkurs selbst bei 1467,6 EUR notiert, was einen Abstand von +25,85 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie mit einem Wert von 1241,66 EUR und somit einer Differenz von +18,2 Prozent gut ab. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet somit "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen positive Themen dominierten, im Vergleich zu fünf Tagen mit vorherrschender negativer Kommunikation. Auch statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen hauptsächlich Kaufsignale, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Adyen wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Adyen blieb in diesem Zeitraum jedoch unverändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein langfristig positives Stimmungsbild um die Aktie von Adyen.