Interessante Signale bei Advanced Emissions!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Advanced Emissions betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 35 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 45,88, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Advanced Emissions daher für diesen Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Advanced Emissions-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,96 USD. Der letzte Schlusskurs von 2,77 USD weicht daher um +41,33 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,38 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+16,39 Prozent) und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Somit erhält die Advanced Emissions-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Advanced Emissions insgesamt 1 Analystenbewertung, die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, aber basierend auf der Kursprognose von 6 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 116,61 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Advanced Emissions daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Advanced Emissions in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Marktteilnehmer führt. Die Aktie wurde in der Häufigkeit der Beiträge unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.