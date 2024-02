Interessante Signale bei Adidas!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Adidas beträgt das aktuelle KGV 141. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" haben im Durchschnitt ein KGV von 29. Dies deutet darauf hin, dass Adidas aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist. In dieser Hinsicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Ein weiteres Bewertungsinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI für Adidas beträgt derzeit 24,73 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf den RSI mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" Aktie, basierend auf neun identifizierten Handelssignalen (0 Gut- und 9 Schlecht-Signale).

Darüber hinaus haben wir langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Gut" führt.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Aktie von Adidas in Bezug auf die verschiedenen Analysen mit unterschiedlichen Bewertungen bewertet wird, was auf die Vielschichtigkeit der Faktoren hinweist, die die Bewertung einer Aktie beeinflussen.