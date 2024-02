Interessante Signale bei Abercrombie, Fitch!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Einschätzung getroffen werden. Der RSI der Abercrombie & Fitch-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 0 und deutet somit auf eine Überverkaufssituation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine Überverkaufssituation an und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Die Gesamtanalyse des RSI ergibt somit eine positive Bewertung für Abercrombie & Fitch.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Abercrombie & Fitch insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -76,84 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Abercrombie & Fitch somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der Analysteneinschätzung.

Aus charttechnischer Sicht erhält Abercrombie & Fitch eine positive Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag deutlich über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt zeigt sich eine positive Abweichung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine positive Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Die Diskussion über Abercrombie & Fitch bleibt jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Abercrombie & Fitch für diese Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.