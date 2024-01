Interessante Signale bei AbCellera Biologics!

Abcellera Biologics: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Analysteneinschätzung für Abcellera Biologics zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 6 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 22,4 USD, was einem potenziellen Anstieg um 283,56 Prozent vom letzten Schlusskurs von 5,84 USD entspricht. Daher erhält die Abcellera Biologics-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Abcellera Biologics diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen überwogen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein, zwei Tagen zeigt sich jedoch ein vermehrtes Interesse an negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Abcellera Biologics auf 5,91 USD, während der aktuelle Kurs bei 5,84 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,18 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 4,82 USD, was einem Abstand von +21,16 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Gesamtnote.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität sich stark verändert hat, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung für Abcellera Biologics.

Insgesamt zeigen die Analysen, dass die Aktie sowohl von Analysten als auch von Anlegern überwiegend positiv bewertet wird, was ein positives Potenzial für die Zukunft signalisiert.