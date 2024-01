Interessante Signale bei AMPADR!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Amp-Aktie beträgt aktuell 30, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Amp-Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Amp eine Dividendenrendite von 4,34 % auf, was 2,91 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Aus technischer Sicht liegt der Aktienkurs von Amp bei 0,97 AUD, was +2,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -11,82 Prozent als "Schlecht" eingestuft, was zu einer neutralen Gesamtbewertung für beide Zeiträume führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Amp-Aktie derzeit bei 29 liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 68 ist der Titel daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV.