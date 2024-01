Interessante Signale bei AESUnit!

Die technische Analyse der Aes-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 19,25 USD liegt, was einer Entfernung von -0,36 Prozent vom GD200 (19,32 USD) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 17,04 USD auf, was ein "Gut"-Signal darstellt, da der Abstand +12,97 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Aes als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. Während an drei Tagen die Diskussion vor allem positiv war, überwog an sieben Tagen die negative Kommunikation. Ebenso wurden in den letzten Tagen verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Aes diskutiert. Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen zeigt einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt die Rendite der Aes-Aktie bei -30,43 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" verzeichnete eine mittlere Rendite von 5,01 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Aes mit 35,44 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Aes insgesamt 3 Analystenbewertungen, die eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" ergaben. Dabei setzt sich diese Bewertung aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 29,33 USD für das Wertpapier zeigt ein Aufwärtspotenzial von 52,38 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Aes für diesen Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.