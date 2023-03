Interessante Entwicklung: Aktuelle Status der Ollie's Bargain Outlet Aktie

Indikatoren, die Trends folgen, zeigen an, ob sich ein Handelsinstrument in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (Wikipedia). Einer dieser Indikatoren ist der gleitende Durchschnitt. Wir betrachten den 50-Tage- und den 200-Tage-Durchschnitt für die Ollie’s Bargain Outlet-Aktie. Betrachtet man den längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, so liegt dieser aktuell bei 54,69 EUR. Demgegenüber steht der letzte Schlusskurs von 53,78 EUR (eine Abweichung von -1,66 Prozent). Basierend darauf erhält die Ollie’s Bargain Outlet-Aktie eine “Neutrale” Bewertung. Hingegen liegt auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei dem Wert von 53,78 EUR und somit nahe dem letzten Schlusskurs (+6.15 Prozent). Daher bekommt die Aktie eine “Gute” Einschätzung für diesen Zeitraum.

