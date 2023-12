Intercorp Financialrvices Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier im Moment "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierfür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Intercorp Services wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 37,75 Punkten, was bedeutet, dass die Intercorp Services-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Gleiches gilt für den RSI25, der bei 35,73 liegt, was auch eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie ergibt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Intercorp Services in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Auch die in den letzten Tagen angesprochenen Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anlegerstimmung führt.

Im Bereich der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Intercorp Services-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 22,27 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 21 USD liegt - ein Abweichung von -5,7 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, liegt der letzte Schlusskurs (19,36 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+8,47 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Intercorp Services-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Intercorp Services in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Auch die Diskussionsstärke zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, weshalb auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung für Intercorp Services vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.