Intercontinental Exchange Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

An der Börse New York notiert die Aktie Intercontinental Exchange am 11.08.2023, 15:31 Uhr, mit dem Kurs von 114.8 USD. Die Aktie der Intercontinental Exchange wird dem Segment "Diversifizierte Finanzwerte" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Intercontinental Exchange einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Intercontinental Exchange jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 38,34 und liegt mit 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 45,6. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Intercontinental Exchange auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Intercontinental Exchange-Aktie: der Wert beträgt aktuell 51,27. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Intercontinental Exchange weder überkauft noch -verkauft (Wert: 43,17), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Intercontinental Exchange damit ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Intercontinental Exchange weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,45 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Kapitalmärkte") von 5,56 %. Mit einer Differenz von lediglich 4,12 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.