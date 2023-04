Intercontinental Exchange Aktie im Fokus: Wie ist die aktuelle Bewertung zu bewerten?

Die fundamentale Analyse von Intercontinental Exchange (ICE) zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41.96, was deutlich über dem Branchendurchschnitt für Financial Data & Stock Exchanges liegt. Das durchschnittliche KGV für die Branche beträgt 30,48, was einem Abstand von 27.36 Prozent entspricht. Dies lässt den Schluss zu, dass derzeit eine Überbewertung des ICE-Aktienkurses besteht und eine Investition in Erwägung gezogen werden sollte.

Intercontinental Exchange: Eine Analyse der Analysteneinschätzungen

Die Intercontinental Exchange-Aktie hat in den letzten drei Monaten insgesamt acht Analystenbewertungen erhalten. Hiervon wurden drei Einstufungen als “Gut” und fünf als “Neutral” bewertet, während keine negative Bewertung vorlag. Somit ergibt sich eine durchschnittliche Einschätzung als “Neutral”.

Auch bei den jüngsten...