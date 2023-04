Intercontinental Exchange Aktie: Aktuelle Entwicklungen im RSI-Signal!

Eine entscheidende Methode der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, auch bekannt als RSI. Dieser berücksichtigt die Schwankungen von Aktienkursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums – in diesem Fall sieben Tage. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als “überverkauft” betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als “überkauft” gilt. Ein RSI-Wert von 55,58 zeigt eine neutrale Kursbewegung bei der Intercontinental Exchange an. Der RSI25 hingegen berücksichtigt einen längeren Zeitraum von 25 Tagen und ergibt einen Wert von 67,92, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung auf diesem Niveau hinweist.

Investoren finden verbesserte Dividendenmöglichkeiten

Die Dividendenrendite, welche das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs angibt, ist ein wichtiges Kennzeichen für Anleger. Dieser Wert...