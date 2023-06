Interactive Performance: Neue KI-Technologie jetzt im Display Performance Marketing verfügbar / Wie das Marketingunternehmen generationsübergreifend Führungsverantwortung teilt

Hamburg (ots) -Interactive Performance, ein Hamburger Unternehmen im Bereich digitales Marketing, setzt auf eine wegweisende KI-Technologie im Display Performance Marketing, die in der Lage ist, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und darauf basierend individuelle Kundenlösungen anzubieten. Sie fußt auf fortschrittlichen maschinellen Lernalgorithmen, die in Echtzeit datengesteuerte Entscheidungen treffen, um die Leistung von Display-Anzeigen zu maximieren. Mittels umfassender Analysen verschiedener Faktoren, wie Verhaltensdaten, demografische Informationen und historische Leistungsdaten, identifiziert die KI automatisch die optimale Zielgruppe für jede Werbeanzeige. Dies verbessert die Zielgenauigkeit und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass potenzielle Kunden die Anzeigen wahrnehmen und darauf klicken. Das heißt, die KI lernt aktiv aus dem Verhalten der Nutzer, kann Datenzwillinge erkennen und bestimmt sekundenschnell, ob die Werbung zum Inhalt der Website passt.Im wettbewerbsorientierten digitalen Umfeld ist es entscheidend, Lösungen zu entwickeln, die große Datenmengen in kurzer Zeit verarbeiten sowie Trends und Muster erkennen können - speziell im Display Performance Marketing hat sich dies als strategisch wirkungsvoll erwiesen. Interactive Performance, das generationenübergreifend auf C-Level mit Mathias Seidler, CEO, Gitte Ahsbahs, COO und Martin Hoch, CTO zusammenarbeitet, setzt deshalb auf stetig neue Impulse für automatisierte Marketingprozesse, um Unternehmen dabei zu unterstützen, effiziente Werbeergebnisse zu erzielen.Die Entwicklung und der Einsatz dieser neuen KI-basierten Lösung steht für die gute Zusammenarbeit der Generationen mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen und Perspektiven, die das Führungsteam mitbringt. Mathias Seidler, Vertreter der "Baby Boomer"-Generation, verfügt über langjährige Erfahrung in diversen Leitungsfunktionen und hat ein tiefes Verständnis für die Performance Marketingbranche. Martin Hoch, als "Gen X"-Repräsentant, ein Kind der ersten Stunde des Internets, treibt mit technischer Expertise und Leidenschaft für Daten die KI-Technologie voran. "Millennial" Gitte Ahsbahs bringt Geschäftssinn mit Blick auf neue relevante Themen und emotionale Intelligenz ein, um das Unternehmen auf Erfolgskurs zu halten."Wir sind stolz auf unsere leistungsfähige KI-Technologie für Display Performance Marketing", sagt Mathias Seidler. "Mit unserem Führungstrio sind wir in der Lage, die Branche zu transformieren und unseren Kunden außergewöhnliche Werbeergebnisse zu liefern. Über unsere teamorientierte Zusammenarbeit nutzen wir die Stärken jedes einzelnen optimal."Um Kommunikationsdilemmata, z. B. aufgrund unterschiedlicher Karriere- und Lebensphasen, zu vermeiden, sind eine klare Personalplanung und ein kontinuierlicher Wissenstransfer wesentlich. Die Kombination aus Erfahrung, technischer Expertise und strategischer Vision überwiegt und positioniert das Marketingunternehmen in der modernen Arbeitswelt, um die wachsenden Herausforderungen anzugehen und gleichzeitig Kunden zufriedenzustellen.Über Interactive PerformanceInteractive Performance Deutschland GmbH ist ein Performance Marketingunternehmen, das moderne Produkte und kreative Konzepte auf Ergebnisbasis anbietet. Der Erfolg unserer maßgeschneiderten Lösungen ist messbar und dadurch beispiellos effektiv. Mit firmeneigenen Produkten werden Daten von Usern, aus CRM-Systemen, Haushaltsdatenbanken und programmatische Mittel genutzt, um punktgenau und zielgruppenspezifisch Werbung auszuliefern. So gelingt unseren Kunden im digitalen Werbegeschäft ein Maß an Relevanz und Effizienz, das den entscheidenden Wettbewerbsvorteil verspricht. Mit einem Performance-basierten Abrechnungsmodell machen wir die Ziele unserer Kunden zu unseren eigenen. Unternehmerisches Denken und Handeln ist unsere DNA. Als Teil der Aye Media Marketing Group und der Synatix Group sind wir unter 1.400 Mitarbeitenden die Performance Marketing Spezialisten. An den Standorten Hamburg, Lübeck, Flensburg, Rendsburg, Kiel und Hameln sind wir Mitglied eines agilen Netzwerks aus Expert*innen in den Bereichen IT, Vertrieb und Marketing.Pressekontakt:Cookie Communications für Interactive PerformanceGina BoldtT: +49 (0)40 286 686 151E: gina.boldt@cookiecomms.comOriginal-Content von: Interactive Performance Deutschland, übermittelt durch news aktuell