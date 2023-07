Interactive Brokers Quartalszahlen: Umsatz- und Gewinnprognosen steigen - Aktie mit Aufwärtstrend

In nur 79 Tagen wird Interactive Brokers, ein in Greenwich, USA ansässiges Unternehmen, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Interactive Brokers Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Spannung steigt bei Aktionären und Analysten gleichermaßen, da wir uns dem Tag der Quartalszahlen von Interactive Brokers nähern. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 31,28 Mrd. EUR ist das Unternehmen bereit, die Zahlen nach Börsenschluss zu präsentieren. Die Datenanalyse deutet darauf hin, dass Analystenhäuser mit einem starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal rechnen. Im dritten Quartal 2022 erzielte Interactive Brokers einen Umsatz von 995,94 Mio. EUR und es wird erwartet, dass dieser nun um...