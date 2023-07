Interactive Brokers Quartalszahlen: Erwarteter Umsatzanstieg und Gewinnzuwachs in 100 Tagen

In genau 100 Tagen wird das Unternehmen Interactive Brokers aus Greenwich, Vereinigte Staaten seine Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Natürlich sind Aktionäre gespannt, was sie an Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten können. Auch die Entwicklung der Interactive Brokers Aktie im Vergleich zum Vorjahr interessiert viele Investoren.

Die Marktkapitalisierung der Interactive Brokers Aktie beträgt aktuell 32,07 Mrd. EUR. Nach Börsenschluss werden dann die neuen Quartalszahlen präsentiert. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gebannt auf das Ergebnis. Nach aktuellen Daten analysieren die Experten den Markt und prognostizieren ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Während im dritten Quartal 2022 ein Umsatz von 1,01 Mrd. EUR erzielt wurde, wird nun mit einem Anstieg um +34,60 Prozent auf 987,01...