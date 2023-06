Interactive Brokers Aktie steigt rasant: Erwarteter Gewinnzuwachs in Quartalsbilanz

Das Unternehmen hat in den letzten 12 Monaten um +123,45% an Wert gewonnen und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt. Die Aktie hat auch in den letzten Wochen einen positiven Trend gezeigt und konnte um +8,76% zulegen.

Fazit:

Die Quartalsbilanz von Interactive Brokers wird mit Spannung erwartet. Die Analysten prognostizieren einen Anstieg sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn im Vergleich zum Vorjahr. Auch auf Jahressicht wird mit einem positiven Wachstum gerechnet. Die Aktie zeigt sich ebenfalls stark und könnte laut Charttechnik weiterhin Kursgewinne verzeichnen.

Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur eine Informationsquelle darstellt und keine Anlageempfehlungen enthält. Investitionen bergen Risiken, daher sollten Sie vor einer Investitionsentscheidung gründliche Recherchen durchführen oder sich von einem...