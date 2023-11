Interactive Brokers Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Die Analyse von Interactive Brokers basiert auf den Einschätzungen von Analysten. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 101,75 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 33,16 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 76,41 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Dividendenrendite von Interactive Brokers beträgt 0,45 Prozent, was 14,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 14 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ist ebenfalls rückläufig, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Interactive Brokers somit ein "Schlecht"-Rating bezüglich des Sentiments und des Buzz.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat Interactive Brokers eine Rendite von 5,8 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche liegt die Rendite von Interactive Brokers mit 0,18 Prozent darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.