Interactive Brokers Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Aktienkurs von Interactive Brokers hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 25,08 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt nur um 11,48 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Interactive Brokers eine Outperformance von +13,6 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Auch im "Finanzen"-Sektor schnitt das Unternehmen gut ab, mit einer Rendite von 7,51 Prozent im letzten Jahr, was 17,57 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Interactive Brokers ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde Interactive Brokers in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Redaktion hat festgestellt, dass in den diversen Kommentaren und Diskussionen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass Interactive Brokers derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 87,78 USD, während der Kurs der Aktie bei 108,46 USD liegt, was einer Abweichung von +23,56 Prozent entspricht. Ebenso ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 97,5 USD, was einer Abweichung von +11,24 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Interactive Brokers derzeit bei 0,45 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Kapitalmärkte"-Branche hat eine Dividendenrendite von 6,3, was bedeutet, dass die Interactive Brokers-Aktie um -5,85 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.