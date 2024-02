Interactive Brokers Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Aktienkurs von Interactive Brokers verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,4 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Finanzen" eine Überrendite von 4,09 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 9,55 Prozent, wobei Interactive Brokers aktuell 1,15 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Interactive Brokers mit einem Wert von 15,5 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 75 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen KGV der Branche "Kapitalmärkte" von 61. Aufgrund dieses vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Aktie von Interactive Brokers wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. In diesem Zusammenhang zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Dividendenrendite von Interactive Brokers liegt aktuell bei 0,45 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,74 Prozent liegt. Damit ergibt sich eine Differenz von -5,29 Prozent zur Branche "Kapitalmärkte", was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie seitens der Redaktion führt.