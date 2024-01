Interactive Brokers Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Interactive Brokers von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Auch in den Kommentaren der letzten Tage wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt weist Interactive Brokers eine Dividendenrendite von 0,45 % auf, was 5,19 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Interactive Brokers-Aktie zeigt einen Wert von 12 für die letzten 7 Tage, was auf eine überverkaufte Aktie hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 39,52, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Interactive Brokers.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Interactive Brokers insgesamt 5 Analystenbewertungen, wovon 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen waren. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut". Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 17,05 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Interactive Brokers somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Anleger-Stimmung, Dividende, RSI und Analysteneinschätzungen.