Interactive Brokers Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Dividendenrendite von Interactive Brokers beträgt derzeit 0,45 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert von 0,67 Prozent liegt. Analysten bewerten die Dividendenpolitik neutral. In den letzten 12 Monaten erhielt das Unternehmen 4 positive und 1 neutrale Bewertung. Langfristig wird die Aktie als "gut" bewertet. Im letzten Monat wurde sie ebenfalls positiv eingeschätzt. Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 24,98 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 101,4 USD, was als positiv bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 81,13 USD -0,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als neutral eingestuft wird. In den letzten 200 Tagen betrug die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -2,35 Prozent, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Die Stimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt wird die Aktie von Interactive Brokers neutral bewertet.

