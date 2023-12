Interactive Brokers Aktie: Jetzt aber!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Interactive Brokers in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft wird. Allerdings wurde über Interactive Brokers häufiger als üblich gesprochen, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt.

In den sozialen Medien wurde Interactive Brokers in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ von privaten Nutzern bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden vornehmlich negative Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 26,06 Punkten, was darauf hinweist, dass die Interactive Brokers-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 43,35, was bedeutet, dass Interactive Brokers weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Interactive Brokers eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den Relative Strength Index.

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von Interactive Brokers ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,95 auf, was 74 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (56,83). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung von "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.