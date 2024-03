Interactive Brokers Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Interactive Brokers wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 49,92 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,39, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Interactive Brokers beträgt derzeit 0. Dies führt zu einer negativen Differenz von -5,82 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt und wird daher als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung beträgt +22,15 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 100,49 USD über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Interactive Brokers in der einfachen Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Interactive Brokers, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.