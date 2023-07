Inter Parfums: Rekordumsatz im zweiten Quartal und optimistische Prognose

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Der Parfümhersteller Inter Parfums Inc. aus dem Hypergrowth Depot hat im zweiten Quartal einen beeindruckenden Rekordumsatz verzeichnet und seine Jahresprognose erneut angehoben. Das international agierende Unternehmen mit Hauptsitz in New York meldete einen Nettoumsatz von 309 Millionen US-Dollar für das Quartal, was einem bemerkenswerten Wachstum von 26 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das erfreuliche Ergebnis ist auf das zweistellige Wachstum in Europa und den USA zurückzuführen. Inter Parfums Europe verzeichnete ein Wachstum von 19 % auf 198 Millionen US-Dollar, wobei vor allem die drei Top-Marken Coach, Jimmy Choo und Montblanc mit Zuwächsen von 28 %, 21 % und 16 % maßgeblich zum Erfolg beitrugen. Weitere Beiträge kamen von Marken wie Van Cleef & Arpels, Boucheron, Rochas und Kate Spade.

Auch das US-Geschäft...