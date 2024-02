Inter Parfums Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Inter Parfums ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positive Themen präsent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Im Vergleich zur "Persönliche Produkte"-Branche hat Inter Parfums in den letzten 12 Monaten eine Performance von 55,38 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -16,22 Prozent im Branchenvergleich dar. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Inter Parfums 47,1 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Eine langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Inter Parfums hat sich verringert, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einstufung aufgrund der Internetkommunikation.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Inter Parfums-Aktie liegt bei 46 für die letzten 7 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 41,59 keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für Inter Parfums basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem Branchenvergleich, dem Sentiment und Buzz, sowie dem Relative Strength Index.