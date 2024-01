Inter Parfums Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Inter Parfums":

Inter Parfums, ein Unternehmen aus der "Persönliche Produkte"-Branche, weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,89 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) der Inter Parfums liegt bei 46,9, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, beträgt 28 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bezüglich Inter Parfums. Dies spiegelt sich in den positiven Themen der vergangenen Wochen wider, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Analysten bewerten die Aktie von Inter Parfums langfristig als "Gut". Von 18 Analysten wurden 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kurszielprognose liegt bei 169,33 USD, was einer Erwartung von 17,58 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Keine aktuellen Analystenupdates liegen vor.

Insgesamt erhält die Inter Parfums-Aktie auf Basis der Dividendenrendite, des RSI, der Anleger-Stimmung und der Analysteneinschätzungen die Gesamtbewertung "Gut".