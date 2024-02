Inter Parfums Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Inter Parfums":

Der Aktienkurs von Inter Parfums hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,38 Prozent erzielt, was 32,96 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt. Im Vergleich zur Branche "Persönliche Produkte" liegt die Rendite jedoch 73,91 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Inter Parfums derzeit eine Dividendenrendite von 1,89 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,07 Prozent liegt. Die Differenz zur Branche "Persönliche Produkte" beträgt -1, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Inter Parfums-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 135,48 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 150,92 USD lag, was einem Unterschied von +11,4 Prozent entspricht. Entsprechend erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (140,52 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+7,4 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist Inter Parfums ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,52 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 46 Prozent liegt. Die Branche "Persönliche Produkte" hat einen KGV-Wert von 47,04. Auf Basis dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Inter Parfums aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien als "Neutral" eingestuft.