Inter Parfums Aktie: Das ist die Höhe!

Die Aktie von Inter Parfums bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1,64 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Persönlichen Produkte einen niedrigeren Ertrag von 1,36 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor verzeichnet Inter Parfums eine Rendite von 30,99 %, was mehr als 9 % über dem Durchschnitt liegt. Allerdings liegt die Rendite im Vergleich zur Persönliche Produkte-Branche mit 95,62 % deutlich darunter, was zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen für Inter Parfums abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 169,33 USD, was eine Empfehlung zum Kauf der Aktie mit einem möglichen Anstieg um 11,41 % darstellt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Inter Parfums derzeit 7,85 % über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv eingestuft wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt die Aktie mit einem Abstand von +12,19 % im positiven Bereich. Insgesamt kann die Aktie daher charttechnisch als positiv bewertet werden.