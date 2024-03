Inter Parfums Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Inter Parfums":

Die Technische Analyse der Inter Parfums-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 135,76 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 146,72 USD, was einem Unterschied von +8,07 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 143,3 USD, wodurch der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +2,39 Prozent ähnlich hoch liegt. Infolgedessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird Inter Parfums eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik zugeordnet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Inter Parfums liegt bei 69,09, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 für die Inter Parfums liegt bei 41, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Inter Parfums-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,99 Prozent erzielt, was 32,31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Persönlichen Produkten" liegt die Aktie mit einer Rendite von 112 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen als auch in Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Inter Parfums-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength Index und dem Branchenvergleich, während die Stimmung und der Buzz eine neutrale Bewertung zeigen.