Inter Parfums Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Inter Parfums-Aktie hat von Analysten eine gute Langzeiteinschätzung erhalten. Von insgesamt 1 Bewertung wurde sie als gut eingestuft, während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 178 USD, was eine potenzielle Performance von 27,15 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Entwicklung wurde die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Inter Parfums derzeit bei 1, was einer negativen Differenz von -1,49 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies führte zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der Inter Parfums zeigt, dass die Aktie als überkauft angesehen wird, mit einem RSI von 80,4. Dies führte zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhielt die Inter Parfums in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab 11 positive Tage, ein negativer Tag und zwei Tage ohne klare Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führte.

Insgesamt erhielt die Inter Parfums von der Redaktion eine gute Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.