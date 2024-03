Inter Parfums Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Diskussionen rund um Inter Parfums auf den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung bezogen auf den Titel insgesamt positiv ist. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Einschätzungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Inter Parfums-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 136,11 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 135,32 USD liegt somit auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Inter Parfums eine Dividendenrendite von 1,64 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 1,51 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergeben eine durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut". Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 31,54 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung gleichkommt. Insgesamt erhält Inter Parfums somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Analysteneinschätzungen.