Inter Parfums Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse der Inter Parfums-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapierkurs in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 135,51 USD, während der letzte Schlusskurs bei 145,80 USD liegt, was einer Abweichung von +7,59 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 139,77 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 145,80 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Inter Parfums-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Inter Parfums-Aktie zeigt einen Wert von 46 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (41,59) führt zu einer ähnlichen "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Inter Parfums.

Die Dividendenrendite für Inter Parfums beträgt 1,89 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (1,57) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Inter Parfums als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 25,52 insgesamt 46 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Persönliche Produkte" (47,16). Aufgrund dessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".