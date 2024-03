Inter Parfums Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Inter Parfums":

Inter Parfums hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,89 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche um durchschnittlich 158,97 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Inter Parfums im Branchenvergleich eine Underperformance von -146,07 Prozent aufweist. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 35,61 Prozent im letzten Jahr, wobei Inter Parfums um 22,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Daher erhält das Unternehmen sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass Inter Parfums mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,65 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt bewertet wird. Das Branchen-KGV liegt bei 37,41, was einen Abstand von 18 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Inter Parfums-Aktie liegt in den letzten 7 Tagen bei 43, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 63,61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten bewerten die Inter Parfums-Aktie aktuell als "Gut". Von den letzten zwölf Monaten entfallen 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen auf das Unternehmen. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 28,24 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Inter Parfums daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.