Inter Parfums Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Inter Parfums liegt bei 73,42, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, wird mit 38,29 bewertet und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse, die sich auf die letzten 200 Handelstage bezieht, ergibt sich für die Inter Parfums-Aktie ein durchschnittlicher Schlusskurs von 136,16 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 134,84 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu ähnlichen "Neutral"-Bewertungen.

Im Branchenvergleich hat die Inter Parfums-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 55,38 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 680,58 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -625,2 Prozent für Inter Parfums führt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 157,49 Prozent hatte, liegt die Inter Parfums-Aktie um 102,11 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Analyse wird die Aktie von Inter Parfums als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 25,52 insgesamt 46 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Persönliche Produkte". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".