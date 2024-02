Inter Parfums Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Inter Parfums":

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Inter Parfums ist überwiegend positiv, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien festgestellt haben. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Inter Parfums diskutiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Faktoren wird die Aktie von Inter Parfums als unterbewertet betrachtet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV der Aktie liegt mit 29,56 insgesamt 36 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Persönliche Produkte" von 45,91. Daher erhält die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten die Einstufung "Gut".

Bei Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) in der technischen Analyse zeigt sich, dass die Inter Parfums-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 49) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 35,11) führen zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Inter Parfums derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Persönliche Produkte. Der Unterschied beträgt 1,36 Prozentpunkte (1,64 % gegenüber 3,01 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.