Inter Parfums Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse zur Bewertung der Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Titels verwendet. Ein hoher RSI deutet auf eine Überkauft-Situation hin, während ein niedriger RSI auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Für Inter Parfums wurde der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 beträgt derzeit 88,27 Punkte, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25 eine neutralere Situation, weshalb das Wertpapier in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung rund um Aktien wird sowohl durch Analysen von Banken als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Für Inter Parfums wurde die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung betrachtet, wobei eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen festgestellt wurden. Daher wird die langfristige Stimmungslage als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Inter Parfums im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von 12,89 Prozent erzielt hat, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Persönliche Produkte-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 146,04 Prozent, während Inter Parfums nur 133,15 Prozent aufweist. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie von Inter Parfums ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Abschließend betrachtet schüttet Inter Parfums eine Dividendenrendite von 1,64 % aus, was 1,49 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.