Inter Parfums Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "Inter Parfums":

Inter Parfums schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Persönliche Produkte. Mit einer Differenz von 1,36 Prozentpunkten (1,64 % gegenüber 3,01 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Inter Parfums in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Inter Parfums in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Betrachtet man den Aktienkurs im Branchenvergleich, so ergibt sich eine Rendite von 30,99 Prozent im vergangenen Jahr. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" liegt Inter Parfums damit 47,46 Prozent unter dem Durchschnitt (78,45 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt 129,45 Prozent, wobei Inter Parfums aktuell 98,45 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Inter Parfums als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 29,56 liegt die Aktie insgesamt 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Persönliche Produkte", der bei 45,91 liegt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".