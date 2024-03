Inter Parfums Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Inter Parfums":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Inter Parfums beträgt der RSI 49,67, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 57,41, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Inter Parfums.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Inter Parfums in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,89 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 150,62 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -137,72 Prozent für Inter Parfums entspricht. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 33,89 Prozent hatte, liegt Inter Parfums mit 21 Prozent unter diesem Durchschnittswert und erhält somit ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionintensität für Inter Parfums langfristig eine mittlere Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Inter Parfums-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 136,23 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 138,88 USD weicht somit um +1,95 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (142,51 USD) weist einen geringen Abweichung vom letzten Schlusskurs (-2,55 Prozent) auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Inter Parfums-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.