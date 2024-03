Inter Parfums Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Inter Parfums":

Die technische Analyse der Inter Parfums-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Tage bei 136,11 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 135,32 USD liegt nur um -0,58 Prozent darunter, was die Aktie neutral bewertet. Wenn wir die letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der gleitende Durchschnitt bei 142,47 USD, während der letzte Schlusskurs um -5,02 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Aktie, basierend auf der einfachen Charttechnik, was zu einem neutralen Gesamtrating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Inter Parfums-Aktie zeigt, dass der 7-Tage-RSI bei 81,6 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit auch hier eine schlechte Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine schlechte Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist die Inter Parfums-Aktie eine Dividendenrendite von 1,64 % auf, was 1,51 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Branchenvergleich erzielte die Inter Parfums-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,89 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 149,16 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -136,26 Prozent führt. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von 31,98 Prozent erzielte, lag Inter Parfums um 19,09 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.