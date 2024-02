Inter Parfums Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Stimmung und der Buzz um die Inter Parfums-Aktie haben sich positiv entwickelt. Die Diskussionsintensität war höher als üblich, was zu einer zunehmenden Aufmerksamkeit der Anleger führte. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. Auch in den letzten Tagen waren die Themen größtenteils positiv, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung führt.

Institutionelle Analysten haben Inter Parfums in den letzten 12 Monaten insgesamt 3 Mal mit "Gut" bewertet. Auch das mittlere Kursziel von 169,33 USD deutet auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Bewertung auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Inter Parfums.